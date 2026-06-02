Gdzie jest burza? Tu grzmi i mocno pada
Jak przekazał około godziny 16 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w części kraju pojawiają się burze.
Obecnie grzmi w województwie podlaskim, nad Janowem Podlaskim i Dąbrową Białostocką.
Burze są pojedyncze, słabe. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu do 5-15 l/mkw. oraz wiatr osiągający w porywach prędkość do 40-60 km/h. Komórki burzowe są niemal stacjonarne, więc główne zagrożenie stanowią skumulowane opady deszczu.
Źródło: tvnmeteo.pl