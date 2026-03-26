Gdzie jest burza? Zaczęło grzmieć. Lokalnie mocno śnieży

Pioruny nad Włocławkiem
Intensywne opady w Polsce
Źródło: TVN24
Gdzie jest burza? W czwartek 26.03 po południu w Polsce zaczęło grzmieć. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silny wiatr. Ponadto w części kraju pada śnieg, miejscami intensywnie. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, opady w Polsce są rozciągnięte na froncie atmosferycznym w pasie od Śląska, przez Małopolskę, po Podlasie. Najmocniej pada na południu kraju. Dodatkowo na południe od Katowic i Krakowa, na Wyżynie Śląskiej, Podbeskidziu, w Beskidach, na Podhalu i w Tatrach, dość obficie pada mokry śnieg, niosąc utrudnienia w komunikacji.

Gdzie jest burza?

Na wlewające się do Polski znad Północnego Atlantyku powietrze napierają ciepłe masy znad Morza Śródziemnego, które w czwartek po południu obejmują jeszcze krańce południowo-wschodnie Polski. W wyniku ścierania się mas uformował się front zbudowany głownie z warstwowych chmur. Lokalnie, do wysokości 5-6 kilometrów, mocniej wypiętrzyły się chmury kłębiaste, z których grzmi.

Około godziny 15 burze pojawiły się w województwie podkarpackim, w rejonie miast: Bircza, Brzozów, Rymanów, Krosno, Jedlicze, Stróża. Wyładowania zmierzają w kierunku północnym na Ropczyce i Dębicę.

Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady do 10 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę.

Może spaść kilkadziesiąt litrów deszczu

Na południu opady deszczu mogą być w czwartek znaczne. Jak powiedziała na antenie TVN24 prezenterka pogody Dorota Gardias, do godziny 23 w niektórych miejscach może spaść nawet do 45 l/mkw.

Ponadto w związku z napływem chłodu obniżać się będzie poziom zamarzania w atmosferze, stąd opady na południu przejdą w śnieg. W wyższych partiach gór (Kasprowy Wierch) pokrywa śnieżna może wzrosnąć do wieczora o około 10-20 centymetrów, a do piątkowego poranka - o dalsze 10. Unton-Pyziołek ostrzega, że może to doprowadzić do utrudnień komunikacyjnych.

Pokrywa śnieżna do północy 27 marca według modelu GFS
Pokrywa śnieżna do północy 27 marca według modelu GFS
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
