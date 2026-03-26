Gdzie jest burza? Zaczęło grzmieć. Lokalnie mocno śnieży

Intensywne opady w Polsce Źródło: TVN24

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, opady w Polsce są rozciągnięte na froncie atmosferycznym w pasie od Śląska, przez Małopolskę, po Podlasie. Najmocniej pada na południu kraju. Dodatkowo na południe od Katowic i Krakowa, na Wyżynie Śląskiej, Podbeskidziu, w Beskidach, na Podhalu i w Tatrach, dość obficie pada mokry śnieg, niosąc utrudnienia w komunikacji.

Gdzie jest burza?

Na wlewające się do Polski znad Północnego Atlantyku powietrze napierają ciepłe masy znad Morza Śródziemnego, które w czwartek po południu obejmują jeszcze krańce południowo-wschodnie Polski. W wyniku ścierania się mas uformował się front zbudowany głownie z warstwowych chmur. Lokalnie, do wysokości 5-6 kilometrów, mocniej wypiętrzyły się chmury kłębiaste, z których grzmi.

Około godziny 15 burze pojawiły się w województwie podkarpackim, w rejonie miast: Bircza, Brzozów, Rymanów, Krosno, Jedlicze, Stróża. Wyładowania zmierzają w kierunku północnym na Ropczyce i Dębicę.

Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady do 10 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w czwartek i piątek Źródło: ventusky.com

Może spaść kilkadziesiąt litrów deszczu

Na południu opady deszczu mogą być w czwartek znaczne. Jak powiedziała na antenie TVN24 prezenterka pogody Dorota Gardias, do godziny 23 w niektórych miejscach może spaść nawet do 45 l/mkw.

Ponadto w związku z napływem chłodu obniżać się będzie poziom zamarzania w atmosferze, stąd opady na południu przejdą w śnieg. W wyższych partiach gór (Kasprowy Wierch) pokrywa śnieżna może wzrosnąć do wieczora o około 10-20 centymetrów, a do piątkowego poranka - o dalsze 10. Unton-Pyziołek ostrzega, że może to doprowadzić do utrudnień komunikacyjnych.

Pokrywa śnieżna do północy 27 marca według modelu GFS Źródło: meteologix/com