Polska Gdzie jest burza? Na froncie kłębią się chmury i grzmi Oprac. Anna Bruszewska |

Prognoza pogody na czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała w czwartek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, w który wbiła się płytka zatoka niżowa z frontem o charakterze chłodnym. Front ten jest pchany przez masy powietrza polarnego, które napływają znad Atlantyku. Rozciąga się on tuż przed południem od Zatoki Gdańskiej i Warmii, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Górny Śląsk, Ziemię Krakowską i Tatry. Kłębią się na nim chmury i miejscami pada przelotny deszcz o natężeniu do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Miejscami jednak, w jego północnej części, piętrzą się mocniej chmury i grzmi.

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwie warmińsko-mazurskim, w rejonie miast i miejscowości: Bartoszyce, Sępopol, Lidzbark Warmiński, Bisztynek, Jeziorany, Pasym, Szczytno. Zjawiska zmierzają na wschód na Korsze, Reszel, Ruciane-Nidę, Wielbark, Myszyniec, Chorzele.

Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu o natężeniu do 10-15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru rozwijające prędkość do 75 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz