Polska Gdzie jest burza? W tych regionach jest niebezpiecznie Oprac. Franciszek Wajdzik |

Warunki biometeo we wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, strefa kłębiących się chmur burzowych z deszczem rozciągnięta jest łukiem od Warszawy, przez Garwolin i Puławy, po Ostrowiec Świętokrzyski.

Gdzie jest burza?

Obecnie grzmi w województwach:

mazowieckim , w rejonie miast i miejscowości: Osieck, Garwolin, Góra Kalwaria;

świętokrzyskim, w rejonie miast i miejscowości: Lipsko, Solec nad Wisłą, Sienno, Kunów, Nowa Słupia, Iwaniska, Opatów.

Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu do 20-40 l/mkw. oraz gradu.

Mapa i radar burz