Gdzie jest burza? W tych regionach jest niebezpiecznie
Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, strefa kłębiących się chmur burzowych z deszczem rozciągnięta jest łukiem od Warszawy, przez Garwolin i Puławy, po Ostrowiec Świętokrzyski.
Gdzie jest burza?
Obecnie grzmi w województwach:
- mazowieckim, w rejonie miast i miejscowości: Osieck, Garwolin, Góra Kalwaria;
- świętokrzyskim, w rejonie miast i miejscowości: Lipsko, Solec nad Wisłą, Sienno, Kunów, Nowa Słupia, Iwaniska, Opatów.
Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu do 20-40 l/mkw. oraz gradu.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl