Polska Gdzie jest burza? Błyska się w części kraju Oprac. Anna Bruszewska |

Prognoza pogody na wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Północna i północno-wschodnia Polska wciąż znajdują się w obszarze obniżonego ciśnienia związanym z niżem Sabina znad północno-wschodniej Europy. Układ ten wtłacza z północy chłodne masy powietrza o pochodzeniu arktycznym, które są już mocno przetransformowane. Spływający w nasze cieplejsze rejony chłód doprowadza do utrzymywania się równowagi chwiejnej atmosfery, co oznacza dobre warunki do silnego pionowego rozwoju chmur.

Formują się chmury burzowe, które w kilku miejscach niosą ze sobą słabe wyładowania atmosferyczne. Dają za to liczne, przelotne opady deszczu, tworzące szeroki pas wtórnego frontu rozciągniętego nad Podlasiem, Mazurami, Warmią oraz Kaszubami.

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Gdzie jest burza?

Grzmi w województach:

warmińsko-mazurskim , w rejonie Szczytna i Wielbarku. Zjawiska zmierzają na Myszyniec

podlaskim, w rejonie Sokółki i Krynek. Burze kierują się w kierunku granicy.

Burze są słabe, towarzyszą im opady deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy i wiatr rozpędzający się do 70 kilometrów na godzinę. Piętrzącym się chmurom mogą towarzyszyć lokalnie krótkotrwałe leje kondensacyjne pod podstawą chmury.

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Mapa i radar burz