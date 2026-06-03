Polska Gdzie jest burza? Ryzyko, że wystąpią podtopienia Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Jak przekazał po godzinie 15 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, na południu kraju występują warunki sprzyjające wyładowaniom atmosferycznym. Izolowane chmury cumulonimbus i burze powstają na przedfrontowej linii zbieżności wiatru. Bardzo szybko się rozbudowują - ich górna granica sięga około ośmiu kilometrów.

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- Burze przemieszczają się powoli, stąd głównym zagrożeniem są ulewne opady deszczu, nawet do 40 litrów na metr kwadratowy oraz opady gradu o średnicy 2-3 centymetrów. Możliwe są lokalne zalania i podtopienia - ostrzegł ekspert.

Gdzie jest burza?

Aktualnie grzmi w województwach:

śląskim , w rejonie miast: Zabrze, Borek, Orzesze, Mikołów, Suszec, Żory, Mizerów;

małopolskim, w okolicach miast i miejscowości: Oświęcim, Pasternik, Wieprz, Andrychów, Kąty.

Burze są izolowane i umiarkowane. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu do 10-20 l/mkw., a lokalnie nawet do 30-40 l/mkw. oraz wiatr o porywach 40-60 km/h i lokalnie do 70-80 km/h.

Synoptyk poinformował, że stacje we wsi Brenna i w Międzyrzeczu Górnym (woj. śląskie) zanotowały godzinowy opad o sumie 28-29 l/mkw.

Mapa i radar burz

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