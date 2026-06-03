Gdzie jest burza? Ryzyko, że wystąpią podtopienia
Jak przekazał po godzinie 15 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, na południu kraju występują warunki sprzyjające wyładowaniom atmosferycznym. Izolowane chmury cumulonimbus i burze powstają na przedfrontowej linii zbieżności wiatru. Bardzo szybko się rozbudowują - ich górna granica sięga około ośmiu kilometrów.
- Burze przemieszczają się powoli, stąd głównym zagrożeniem są ulewne opady deszczu, nawet do 40 litrów na metr kwadratowy oraz opady gradu o średnicy 2-3 centymetrów. Możliwe są lokalne zalania i podtopienia - ostrzegł ekspert.
Gdzie jest burza?
Aktualnie grzmi w województwach:
- śląskim, w rejonie miast: Zabrze, Borek, Orzesze, Mikołów, Suszec, Żory, Mizerów;
- małopolskim, w okolicach miast i miejscowości: Oświęcim, Pasternik, Wieprz, Andrychów, Kąty.
Burze są izolowane i umiarkowane. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu do 10-20 l/mkw., a lokalnie nawet do 30-40 l/mkw. oraz wiatr o porywach 40-60 km/h i lokalnie do 70-80 km/h.
Synoptyk poinformował, że stacje we wsi Brenna i w Międzyrzeczu Górnym (woj. śląskie) zanotowały godzinowy opad o sumie 28-29 l/mkw.
Mapa i radar burz
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