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Gdzie jest burza? Ryzyko, że wystąpią podtopienia

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Burze
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Gdzie jest burza? W środę 3.06 pojawiają się nad Polską wyładowania atmosferyczne. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu i silniejsze porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak przekazał po godzinie 15 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, na południu kraju występują warunki sprzyjające wyładowaniom atmosferycznym. Izolowane chmury cumulonimbus i burze powstają na przedfrontowej linii zbieżności wiatru. Bardzo szybko się rozbudowują - ich górna granica sięga około ośmiu kilometrów.

Dziewięć województw z alarmami IMGW. W prognozie burze z gradem
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- Burze przemieszczają się powoli, stąd głównym zagrożeniem są ulewne opady deszczu, nawet do 40 litrów na metr kwadratowy oraz opady gradu o średnicy 2-3 centymetrów. Możliwe są lokalne zalania i podtopienia - ostrzegł ekspert.  

Gdzie jest burza?

Aktualnie grzmi w województwach:

  • śląskim, w rejonie miast: Zabrze, Borek, Orzesze, Mikołów, Suszec, Żory, Mizerów;
  • małopolskim, w okolicach miast i miejscowości: Oświęcim, Pasternik, Wieprz, Andrychów, Kąty.

Burze są izolowane i umiarkowane. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu do 10-20 l/mkw., a lokalnie nawet do 30-40 l/mkw. oraz wiatr o porywach 40-60 km/h i lokalnie do 70-80 km/h.

Synoptyk poinformował, że stacje we wsi Brenna i w Międzyrzeczu Górnym (woj. śląskie) zanotowały godzinowy opad o sumie 28-29 l/mkw.

Mapa i radar burz

Redagowała map

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzaPolska
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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