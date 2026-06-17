Gdzie jest burza? Słychać grzmoty, miejscami silnie pada
Jak podał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w środę w Polsce występują pojedyncze, krótkotrwałe burze.
Gdzie jest burza?
Około godziny 13.30 grzmi w województwach:
- podkarpackim, w rejonie miast i miejscowości: Radymno, Stubno, Nakło, Starzawa;
- małopolskim, w okolicach Muszyny, Tylicza i Krynicy-Zdroju.
Zjawiska mają charakter orograficzny, wynikający z ukształtowania terenu. Towarzyszą im silne, punktowo ulewne opady deszczu o sumie godzinowej do 5-15 litrów na metr kwadratowy, ryzyko drobnego gradu oraz porywisty wiatr wiejący ze zmiennych kierunków, rozwijający prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
Redagował dd
Źródło: tvnmeteo.pl