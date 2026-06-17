Polska Gdzie jest burza? Słychać grzmoty, miejscami silnie pada Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Jak podał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w środę w Polsce występują pojedyncze, krótkotrwałe burze.

Gdzie jest burza?

Około godziny 13.30 grzmi w województwach:

podkarpackim , w rejonie miast i miejscowości: Radymno, Stubno, Nakło, Starzawa;

małopolskim, w okolicach Muszyny, Tylicza i Krynicy-Zdroju.

Zjawiska mają charakter orograficzny, wynikający z ukształtowania terenu. Towarzyszą im silne, punktowo ulewne opady deszczu o sumie godzinowej do 5-15 litrów na metr kwadratowy, ryzyko drobnego gradu oraz porywisty wiatr wiejący ze zmiennych kierunków, rozwijający prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz

Redagował dd