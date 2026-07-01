Polska Gdzie jest burza? Grzmi od samego rana, dość ulewnie pada Damian Dziugieł |

Warunki biometeo w środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał w środę synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, nad Polską wędrują frontowe burze.

Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Przed godziną 6.30 grzmi w województwach:

dolnośląskim , w rejonie Bolesławca i Żmigrodu;

łódzkim , w okolicach Żychlina i Łowicza;

mazowieckim , w pasie miast i miejscowości: Gąbin, Sanniki, Płock, Bieżuń, Ciechanów i Mława;

warmińsko-mazurskim, w okolicach Mrągowa.

Burze są słabe i umiarkowane. Zjawiskom towarzyszą opady rzędu 15-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru 50-70 kilometrów na godzinę.

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