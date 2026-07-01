Gdzie jest burza? Grzmi od samego rana, dość ulewnie pada
Jak przekazał w środę synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, nad Polską wędrują frontowe burze.
Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Gdzie jest burza?
Przed godziną 6.30 grzmi w województwach:
- dolnośląskim, w rejonie Bolesławca i Żmigrodu;
- łódzkim, w okolicach Żychlina i Łowicza;
- mazowieckim, w pasie miast i miejscowości: Gąbin, Sanniki, Płock, Bieżuń, Ciechanów i Mława;
- warmińsko-mazurskim, w okolicach Mrągowa.
Burze są słabe i umiarkowane. Zjawiskom towarzyszą opady rzędu 15-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru 50-70 kilometrów na godzinę.
Gdzie jest burza? Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl