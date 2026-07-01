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Gdzie jest burza? Grzmi od samego rana, dość ulewnie pada

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Chmury burzowe
Warunki biometeo w środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Gdzie jest burza? W środę 1.07 w części Polski występują burze. Towarzyszą im opady deszczu i silniejsze porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak przekazał w środę synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, nad Polską wędrują frontowe burze.

Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Przed godziną 6.30 grzmi w województwach:

  • dolnośląskim, w rejonie Bolesławca i Żmigrodu;
  • łódzkim, w okolicach Żychlina i Łowicza;
  • mazowieckim, w pasie miast i miejscowości: Gąbin, Sanniki, Płock, Bieżuń, Ciechanów i Mława;
  • warmińsko-mazurskim, w okolicach Mrągowa.

Burze są słabe i umiarkowane. Zjawiskom towarzyszą opady rzędu 15-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru 50-70 kilometrów na godzinę.

Gdzie jest burza? Mapa i radar burz

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Zespół autorów
Tomasz WiśniowskiBartosz RainkaMichał Błażewicz
Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
Polskaburzepogoda
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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