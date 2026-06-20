Gdzie jest burza? Silne burze nad Polską. Tu leje i pada grad
Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, na zachodzie Polski, w przedfrontowej linii zbieżności wiatru, budują się chmury burzowe. W ciągu dnia będą przemieszczać się w głąb kraju.
Przed niebezpieczną pogodą, w tym wyładowaniami, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W mocy są alarmy nawet drugiego stopnia. Mieszkańcy całej Polski otrzymali alert RCB.
Gdzie jest burza
Około godziny 16.20 grzmi w województwach:
- dolnośląskim, w okolicach miast i miejscowości: Świeradów-Zdrój, Kamień, Borowice, Piława Górna, Żelowice;
- lubuskim, w rejonie miast i miejscowości: Połęcko, Ośno Lubuskie, Sulęcin, Lubień, Wielowieś, Żagań, Trzebów, Szprotawa, Leszno Górne, Przemków, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Kozłów.
Burze są umiarkowane i silne. Towarzyszą im opady deszczu o sumie 15-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. i wiatr rozpędzający się w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę, lokalnie do 80-90 km/h. Występują opady gradu.
Strefa burz przemieszcza się nad Zieloną Górę, gdzie dotrze za około godzinę. Burzom towarzyszą nawalne opady deszczu oraz możliwe opady dużego gradu.
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