Gdzie jest burza? Błyska na północnym wschodzie
Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w poniedziałek po godzinie 12 w części kraju występują słabe, izolowane burze.
>>> Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Gdzie jest burza?
Grzmi w województwie podlaskim, we wsi Romanowce.
Pojedyncze burze występują też na Suwalszczyźnie. Niewykluczone, że również lokalnie zagrzmi na Warmii i Mazurach. Jak dodał synoptyk tvnmeteo.pl, widoczna jest konwekcja w pasie od Pomorza po Suwalszczyznę w postaci izolowanych chmur Cumulonimbus.
Burzom towarzyszą opady o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy i wiatr rozpędzający się do 40-60 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz na żywo
Redagowała ast
Źródło: tvnmeteo.pl