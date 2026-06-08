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Gdzie jest burza? Błyska na północnym wschodzie

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Burza
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Gdzie jest burza? W poniedziałek 8.06 miejscami pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w poniedziałek po godzinie 12 w części kraju występują słabe, izolowane burze.

>>> Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwie podlaskim, we wsi Romanowce.

Pojedyncze burze występują też na Suwalszczyźnie. Niewykluczone, że również lokalnie zagrzmi na Warmii i Mazurach. Jak dodał synoptyk tvnmeteo.pl, widoczna jest konwekcja w pasie od Pomorza po Suwalszczyznę w postaci izolowanych chmur Cumulonimbus.

Burzom towarzyszą opady o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy i wiatr rozpędzający się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Opady nadciągają nad kraj. Deszczowa mapa i radar
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Opady nadciągają nad kraj. Deszczowa mapa i radar

Prognoza

Mapa i radar burz na żywo

Redagowała ast

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzaburzepogoda
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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