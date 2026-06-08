Polska Gdzie jest burza? Błyska na północnym wschodzie Oprac. Anna Bruszewska |

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w poniedziałek po godzinie 12 w części kraju występują słabe, izolowane burze.

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Gdzie jest burza?

Grzmi w województwie podlaskim, we wsi Romanowce.

Pojedyncze burze występują też na Suwalszczyźnie. Niewykluczone, że również lokalnie zagrzmi na Warmii i Mazurach. Jak dodał synoptyk tvnmeteo.pl, widoczna jest konwekcja w pasie od Pomorza po Suwalszczyznę w postaci izolowanych chmur Cumulonimbus.

Burzom towarzyszą opady o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy i wiatr rozpędzający się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz na żywo

Redagowała ast