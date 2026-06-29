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Gdzie jest burza? Przybywa miejsc z coraz gorszą pogodą

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Mammatusy
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Tom, Sieć Obserwatorów Burz
Gdzie jest burza? W poniedziałek 29.06 w części Polski od rana pojawiają się burze. Lokalnie może silnie wiać. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak poinformowała przed godziną 13 synoptyk tvnbmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad Karpatami, nad pograniczem polsko-słowackim, przemieszczają się komórki burzowe. Burze związane z nimi występują w rejonie Krynicy-Zdrój i Dukli, a idą w kierunku Bieszczad. Zasięg tych wyładowań może mieć nawet 20 kilometrów.

W pasie od Ziemi Lubuskiej i krańców zachodnich Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę, centrum kraju, po Lubelszczyznę kłębią się chmury, ale front deszczowo-burzowy formuje się tylko na Ziemi Lubuskiej i w zachodniej części Wielkopolski oraz Dolnego Śląska. Lokalnie uaktywnia się jeszcze nad Lubelszczyzną.

Przed burzami ostrzega też IMGW

Gdzie jest burza?

Aktualnie grzmi w województwach:

- lubuskim, w rejonie Lubska, idą na Nowogród Bobrzański;

- dolnośląskim, w pasie Zawidów-Bogatynia, idą na północny wschód w kierunku Lubania i Węglińca;

- lubelskim w rejonie Radzynia Podlaskiego, Czemiernik oraz Krasnobrodu, Tomaszowa Lubelskiego, idą na południowy wschód na Parczew i Lubyczę Królewską.

Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady do 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 70-80 kilometrów na godzinę. Uwaga: w Karpatach możliwy jest grad.

Mapa i radar burz

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Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
burzaburzepogoda
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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