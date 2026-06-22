Polska Gdzie jest burza? O poranku pada ukryty grad Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek nad Polską przechodzą dwie strefy frontowe. Nad Lubelszczyzną, Kielecczyzną i Podkarpaciem uaktywnia się letni front burzowy w masie powietrza zwrotnikowego.

Gdzie jest burza?

Około godziny 8 grzmi w województwach świętokrzyskim i podkarpackim, w pasie Tarnobrzeg - Baranów Sandomierski - Osiek - Klimontów - Staszów - Połaniec - Ostrów Świętokrzyski - Szydłów - Stopnica. Pojedyncza izolowana burza jest aktywna w woj. podkarpackim w rejonie Sokołowa Małopolskiego i Łańcuta.

Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady do 10-20 litrów na metr kwadratowy i podmuchy wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Punktowo, w ulewnym deszczu w pasie Koprzywnica - Osiek - Połaniec, występuje ukryty grad.

Przed burzami ostrzega IMGW.

Mapa i radar burz