Gdzie jest burza? O poranku pada ukryty grad
Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek nad Polską przechodzą dwie strefy frontowe. Nad Lubelszczyzną, Kielecczyzną i Podkarpaciem uaktywnia się letni front burzowy w masie powietrza zwrotnikowego.
Gdzie jest burza?
Około godziny 8 grzmi w województwach świętokrzyskim i podkarpackim, w pasie Tarnobrzeg - Baranów Sandomierski - Osiek - Klimontów - Staszów - Połaniec - Ostrów Świętokrzyski - Szydłów - Stopnica. Pojedyncza izolowana burza jest aktywna w woj. podkarpackim w rejonie Sokołowa Małopolskiego i Łańcuta.
Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady do 10-20 litrów na metr kwadratowy i podmuchy wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Punktowo, w ulewnym deszczu w pasie Koprzywnica - Osiek - Połaniec, występuje ukryty grad.