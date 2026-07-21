Gdzie jest burza? Pada i mocniej wieje?
Jak poinformowała nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, nad północno-wschodnią Polską przemieszcza się chłodny front z kłębiącymi się, lokalnie mocno wypiętrzonymi chmurami cumulonimbus. Rdzenie tych chmur niosą opady o natężeniu do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy na godzinę.
Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Gdzie jest burza?
Około godziny 16.30 grzmi w województwie podlaskim, w rejonie Brańska i Bielska Podlaskiego. Zjawiska idą w kierunku Hajnówki.
Burze są słabe i umiarkowane, towarzysza im opady do 10-15 l/mkw. oraz porywy wiatru sięgające do 70 kilometrów na godzinę.
Mapa i rada burz
Źródło: tvnmeteo.pl