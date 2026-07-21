Polska Gdzie jest burza? Pada i mocniej wieje? Oprac. Anna Bruszewska |

Prognoza pogody na wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Jak poinformowała nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, nad północno-wschodnią Polską przemieszcza się chłodny front z kłębiącymi się, lokalnie mocno wypiętrzonymi chmurami cumulonimbus. Rdzenie tych chmur niosą opady o natężeniu do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy na godzinę.

Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Około godziny 16.30 grzmi w województwie podlaskim, w rejonie Brańska i Bielska Podlaskiego. Zjawiska idą w kierunku Hajnówki.

Burze są słabe i umiarkowane, towarzysza im opady do 10-15 l/mkw. oraz porywy wiatru sięgające do 70 kilometrów na godzinę.

Mapa i rada burz