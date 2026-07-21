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Gdzie jest burza? Pada i mocniej wieje?

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Burzowe chmury, piorun, burza
Prognoza pogody na wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Gdzie jest burza? We wtorek 21.07 grzmi w części kraju. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak poinformowała nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, nad północno-wschodnią Polską przemieszcza się chłodny front z kłębiącymi się, lokalnie mocno wypiętrzonymi chmurami cumulonimbus. Rdzenie tych chmur niosą opady o natężeniu do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy na godzinę.

Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Około godziny 16.30 grzmi w województwie podlaskim, w rejonie Brańska i Bielska Podlaskiego. Zjawiska idą w kierunku Hajnówki.

Burze są słabe i umiarkowane, towarzysza im opady do 10-15 l/mkw. oraz porywy wiatru sięgające do 70 kilometrów na godzinę.

Mapa i rada burz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzaburzepogoda
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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