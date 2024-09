Gdzie jest burza? Grzmoty słychać w jednym województwie

Gdzie jest burza? We wtorek 10.09 w kraju pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju na tvnmeteo.pl.

Jak poinformował we wtorek po godzinie 13 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, nad Polską przechodzą słabe burze. Towarzyszą im opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy i wiatr osiągający w porywach prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.