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Gdzie jest burza? Istnieje ryzyko gradu

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Burza, piorun, wyładowanie atmosferyczne, chmury
Pogoda na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: lukjonis/AdobeStock
Gdzie jest burza? W środę 15.07 nad Polską pojawiły się wyładowania, miejscami silnie pada deszcz i grad. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek koło godziny 13, rozległa strefa intensywnych opadów deszczu oraz lokalnych burz znajduje się na południowym zachodzie i południu kraju. Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części kraju wydany został alert RCB.

Gdzie jest burza?

Obecnie grzmi w województwach:

  • podkarpackim, w okolicach wsi Zatwarnica;
  • łódzkim, w pobliżu miast i miejscowości: Radomsko, Dmenin, Olszynki, Wielgomłyny.

Burze są stacjonarne, słabe i umiarkowane. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu od 10-20 litrów na metr kwadratowy, choć miejscami mogą zwiększyć się do 20-40 l/mkw., oraz silny wiatr, którego porywy sięgają 40-60 kilometrów na godzinę, lokalnie nawet 60-70 km/h. Mogą pojawić się opady gradu.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzePolska
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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