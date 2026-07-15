Polska Gdzie jest burza? Istnieje ryzyko gradu Oprac. Franciszek Wajdzik |

Pogoda na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: lukjonis/AdobeStock

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Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek koło godziny 13, rozległa strefa intensywnych opadów deszczu oraz lokalnych burz znajduje się na południowym zachodzie i południu kraju. Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części kraju wydany został alert RCB.

Gdzie jest burza?

Obecnie grzmi w województwach:

podkarpackim , w okolicach wsi Zatwarnica;

łódzkim, w pobliżu miast i miejscowości: Radomsko, Dmenin, Olszynki, Wielgomłyny.

Burze są stacjonarne, słabe i umiarkowane. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu od 10-20 litrów na metr kwadratowy, choć miejscami mogą zwiększyć się do 20-40 l/mkw., oraz silny wiatr, którego porywy sięgają 40-60 kilometrów na godzinę, lokalnie nawet 60-70 km/h. Mogą pojawić się opady gradu.

Mapa i radar burz