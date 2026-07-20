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Gdzie jest burza? Grzmi między innymi na Mazowszu

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Burza, piorun, dzień
Prognoza pogody na poniedziałek 20.07
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Gdzie jest burza? W poniedziałek 20.07 grzmi w wielu rejonach kraju. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad Polską w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego przemieszcza się front atmosferyczny. Rozciąga się od Zatoki Gdańskiej oraz Warmii i Mazur, przez Kujawy, zachodnie Mazowsze, Ziemię Łódzką i Wielkopolskę, po Ziemię Lubuską i Pomorze Zachodnie. Rozwijają się na nim kłębiaste chmury burzowe. Przed ryzykiem wyładowań w kilku województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Około godziny 14.15 grzmi w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w okolicach Fromborka i Braniewa. Zmierzają na wschód na Górowo Iławieckie;
  • kujawsko-pomorskim, w rejonie Rypina i Skępego. Przemieszczają się na wschód w kierunku Żuromina, Bieżunia i Sierpca;
  • mazowieckim, w pasie: Płock - Gostynin - Gąbki - Sanniki. Idą na Bodzanów i Wyszogród;
  • wielkopolskim i łódzkim, w pasie: Kłodawa - Krośniewice - Kutno - Żychlin - Grabów - Łęczyca - Poddębice oraz Piątek - Głowno. Wędrują w kierunku Sochaczewa, Łowicza, Bolimowa, Skierniewic, Zgierza.

Burze są umiarkowane i towarzyszą im opady z natężeniem od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy. Na Warmii pada mocniej, do 20 l/mkw., możliwy jest tam grad. W porywach wiatr może osiągać prędkość 70-80 kilometrów na godzinę.

Mapa i rada burz

Źródło: tvnmeteo
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Tagi:
burzedeszcz
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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