Polska Gdzie jest burza? Grzmi między innymi na Mazowszu Oprac. Matylda Dziechcińska |

Prognoza pogody na poniedziałek 20.07 Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad Polską w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego przemieszcza się front atmosferyczny. Rozciąga się od Zatoki Gdańskiej oraz Warmii i Mazur, przez Kujawy, zachodnie Mazowsze, Ziemię Łódzką i Wielkopolskę, po Ziemię Lubuską i Pomorze Zachodnie. Rozwijają się na nim kłębiaste chmury burzowe. Przed ryzykiem wyładowań w kilku województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Około godziny 14.15 grzmi w województwach:

warmińsko-mazurskim , w okolicach Fromborka i Braniewa. Zmierzają na wschód na Górowo Iławieckie;

kujawsko-pomorskim , w rejonie Rypina i Skępego. Przemieszczają się na wschód w kierunku Żuromina, Bieżunia i Sierpca;

mazowieckim , w pasie: Płock - Gostynin - Gąbki - Sanniki. Idą na Bodzanów i Wyszogród;

wielkopolskim i łódzkim, w pasie: Kłodawa - Krośniewice - Kutno - Żychlin - Grabów - Łęczyca - Poddębice oraz Piątek - Głowno. Wędrują w kierunku Sochaczewa, Łowicza, Bolimowa, Skierniewic, Zgierza.

Burze są umiarkowane i towarzyszą im opady z natężeniem od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy. Na Warmii pada mocniej, do 20 l/mkw., możliwy jest tam grad. W porywach wiatr może osiągać prędkość 70-80 kilometrów na godzinę.

Mapa i rada burz