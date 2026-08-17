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Gdzie jest burza? Tutaj wędruje superkomórka burzowa

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burza
Pogoda na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Gdzie jest burza? W poniedziałek 17.08 nad Polską pojawiają wyładowania atmosferyczne. Towarzyszą im miejscami intensywne opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową na tvnmeteo.pl.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, do Polski dotarła strefa burz związanych z zafalowaniem na froncie chłodnym. Burze miejscami są dość silne i niosą ulewne opady deszczu oraz ryzyko opadów gradu. Nad Dolnym Śląskiem wędruje superkomórka burzowa.

Zjawiska będą przemieszczać się z zachodu na wschód kraju, obejmując województwa południowe oraz częściowo centralną Polskę (południową część Wielkopolski i Mazowsza, a także częściowo Ziemię Łódzką). Około godziny 15 zjawiska dotrą do Wrocławia. Następnie zagrzmi w Opolu i Kaliszu. Do godziny 18 strefa chłodnego frontu atmosferycznego powinna dotrzeć do linii Łódź - Częstochowa - KatowicePrzed burzami ostrzega IMGW.

Gdzie jest burza?

Po godzinie 15 grzmi w województwach:

  • dolnośląskim, w pasie: Legnica, Chojnów, Złotoryja, Lwówek Śląski, Bolesławiec;
  • opolskim, w rejonie wsi Kijów.

Jak dodał synoptyk, rozległa strefa opadów deszczu o zmiennym natężeniu obejmuje aktualnie zachodnią Polskę. Lokalnie w ciągu ostatniej godziny spadło miejscami ponad 30 litrów wody na metr kwadratowy.

Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw. (lokalnie 20-40 l/mkw.). Ponadto występują porywy wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę, miejscami do 80-90 km/h. Występuje ryzyko opadów gradu.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzepogoda
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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