Polska Gdzie jest burza? Tutaj wędruje superkomórka burzowa Damian Dziugieł |

Pogoda na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, do Polski dotarła strefa burz związanych z zafalowaniem na froncie chłodnym. Burze miejscami są dość silne i niosą ulewne opady deszczu oraz ryzyko opadów gradu. Nad Dolnym Śląskiem wędruje superkomórka burzowa.

Zjawiska będą przemieszczać się z zachodu na wschód kraju, obejmując województwa południowe oraz częściowo centralną Polskę (południową część Wielkopolski i Mazowsza, a także częściowo Ziemię Łódzką). Około godziny 15 zjawiska dotrą do Wrocławia. Następnie zagrzmi w Opolu i Kaliszu. Do godziny 18 strefa chłodnego frontu atmosferycznego powinna dotrzeć do linii Łódź - Częstochowa - Katowice. Przed burzami ostrzega IMGW.

Gdzie jest burza?

Po godzinie 15 grzmi w województwach:

dolnośląskim , w pasie: Legnica, Chojnów, Złotoryja, Lwówek Śląski, Bolesławiec;

opolskim, w rejonie wsi Kijów.

Jak dodał synoptyk, rozległa strefa opadów deszczu o zmiennym natężeniu obejmuje aktualnie zachodnią Polskę. Lokalnie w ciągu ostatniej godziny spadło miejscami ponad 30 litrów wody na metr kwadratowy.

Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw. (lokalnie 20-40 l/mkw.). Ponadto występują porywy wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę, miejscami do 80-90 km/h. Występuje ryzyko opadów gradu.

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Mapa i radar burz