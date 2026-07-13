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Gdzie jest burza? Linie nawałnic nad Polską. Może padać duży grad

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Burzowo
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Gdzie jest burza? W poniedziałek 13.07 nad Polską pojawiły się wyładowania, miejscami silnie pada deszcz i grad. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek w ciepłej masie powietrza nad wschodnią i południową Polską rozwijają się dwa fronty burzowe - linie nawałnic.

Gdzie jest burza?

Około godziny 17.10 grzmi w województwach:

  • podlaskim, w pasie Augustów - Lipsk - Suchowola - Rajgród - Mońki - Kleszczele. Burze zmierzają na południowy zachód w kierunku miejscowości Grajewo, Szczuczyn i Siemiatycze;
  • lubelskim, w rejonie Janowa Podlaskiego. Chmury kierują się w stronę Międzyrzeca Podlaskiego;
  • małopolskim, w okolicy Olkusza i Krzeszowic. Burze zmierzają ku Alwerni i Zatorowi.

Burze są umiarkowane i gwałtowne. Towarzyszą im opady o natężeniu do 20-40 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru rozwijające prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę. W rejonie miejscowości Suchowola oraz Kleszczele może padać duży grad.

Mapa i radar burz

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Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
burzeburzaprognoza
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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