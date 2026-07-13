Gdzie jest burza? Linie nawałnic nad Polską. Może padać duży grad
Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek w ciepłej masie powietrza nad wschodnią i południową Polską rozwijają się dwa fronty burzowe - linie nawałnic.
Gdzie jest burza?
Około godziny 17.10 grzmi w województwach:
- podlaskim, w pasie Augustów - Lipsk - Suchowola - Rajgród - Mońki - Kleszczele. Burze zmierzają na południowy zachód w kierunku miejscowości Grajewo, Szczuczyn i Siemiatycze;
- lubelskim, w rejonie Janowa Podlaskiego. Chmury kierują się w stronę Międzyrzeca Podlaskiego;
- małopolskim, w okolicy Olkusza i Krzeszowic. Burze zmierzają ku Alwerni i Zatorowi.
Burze są umiarkowane i gwałtowne. Towarzyszą im opady o natężeniu do 20-40 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru rozwijające prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę. W rejonie miejscowości Suchowola oraz Kleszczele może padać duży grad.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl