Polska Gdzie jest burza? Linie nawałnic nad Polską. Może padać duży grad Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl

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Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek w ciepłej masie powietrza nad wschodnią i południową Polską rozwijają się dwa fronty burzowe - linie nawałnic.

Gdzie jest burza?

Około godziny 17.10 grzmi w województwach:

podlaskim , w pasie Augustów - Lipsk - Suchowola - Rajgród - Mońki - Kleszczele. Burze zmierzają na południowy zachód w kierunku miejscowości Grajewo, Szczuczyn i Siemiatycze;

lubelskim , w rejonie Janowa Podlaskiego. Chmury kierują się w stronę Międzyrzeca Podlaskiego;

małopolskim, w okolicy Olkusza i Krzeszowic. Burze zmierzają ku Alwerni i Zatorowi.

Burze są umiarkowane i gwałtowne. Towarzyszą im opady o natężeniu do 20-40 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru rozwijające prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę. W rejonie miejscowości Suchowola oraz Kleszczele może padać duży grad.

Mapa i radar burz