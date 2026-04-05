Gdzie jest burza? Grzmi, wieje, może padać grad

Jak wyjaśnił prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, na tzw. strefie zbieżności wiatru, która przesuwa się nad Polską, utworzyły się chmury burzowe. Strefa ta poprzedza chłodny front atmosferyczny niosący duże ochłodzenie.

Gdzie jest burza?

Tuż przed godziną 20 lokalne burze występowały głównie w środkowej części kraju oraz na północnym wschodzie.

W województwie łódzkim grzmi w okolicach Zgierza, Łodzi, Łaska, Tuszyna, Pajęczna, Wielunia, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego.

W województwie mazowieckim wyładowania występują na zachód od Warszawy - w pasie od Ożarowa Mazowieckiego do Sochaczewa oraz między Przasnyszem i Myszyńcem, a także w okolicy Skierniewic.

W województwie warmińsko-mazurskim nadal występują zanikające burze w powiecie szczycieńskim.

W województwie podlaskim grzmi nieopodal Kolna i Nowej Rudy.

Synoptyk wyjaśnił, że w burzach, które przesuwają się na wschód, możliwe są porywy wiatru do około 70 kilometrów na godzinę i opady deszczu o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie może padać grad.

W niedzielę rano synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński tłumaczył, że latem podobna sytuacja mogłaby być potencjalnie bardzo groźna. Największym zagrożeniem, jakie ze sobą niosą, są silne porywy wiatru.