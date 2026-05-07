Gdzie jest burza? Dwa fronty nad Polską
Jak poinformowała w czwartek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad Polską rozciąga się szeroka strefa chmur z opadami deszczu, którą budują dwa fronty atmosferyczne. Jeden z deszczem i burzami rozciąga się nad wschodnią i południową Polską i uaktywnia coraz bardziej. Drugi front ulokowany jest nad północno-zachodnią częścią kraju i niesie ciągłe opady deszczu.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczna aurą. Obowiązują alarmy pierwszego stopnia.
Grzmi w województwach:
- podlaskim, w rejonie Siemiatycz. Zjawiska zmierzają na północny wschód na Kleszczele;
- małopolskim i podkarpackim, w pasie Szczawnica - Nowy Sącz - Tuchów - Pilzno - Dębica. Burze idą na Ropczyce i Kolbuszową;
- śląskim, w rejonie miasta Kalety. Wyładowania kierują się w stronę Częstochowy;
- lubelskim, w rejonie miast: Bychawa, Turobin, Siedliszcze. Zjawiska wędrują w kierunku Włodawy;
- łódzkim, w rejonie miast Wieluń i Osjaków. Burze idą na Zelów i Bełchatów. Tu możliwy jest grad.
Burze są słabe i umiarkowane, towarzyszą im opady do 15 litrów na metr kwadratowy deszczu i porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę.
