Polska Gdzie jest burza? Dwa fronty nad Polską

Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała w czwartek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad Polską rozciąga się szeroka strefa chmur z opadami deszczu, którą budują dwa fronty atmosferyczne. Jeden z deszczem i burzami rozciąga się nad wschodnią i południową Polską i uaktywnia coraz bardziej. Drugi front ulokowany jest nad północno-zachodnią częścią kraju i niesie ciągłe opady deszczu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczna aurą. Obowiązują alarmy pierwszego stopnia.

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwach:

podlaskim , w rejonie Siemiatycz. Zjawiska zmierzają na północny wschód na Kleszczele;

małopolskim i podkarpackim , w pasie Szczawnica - Nowy Sącz - Tuchów - Pilzno - Dębica. Burze idą na Ropczyce i Kolbuszową;

śląskim , w rejonie miasta Kalety. Wyładowania kierują się w stronę Częstochowy;

lubelskim , w rejonie miast: Bychawa, Turobin, Siedliszcze. Zjawiska wędrują w kierunku Włodawy;

łódzkim, w rejonie miast Wieluń i Osjaków. Burze idą na Zelów i Bełchatów. Tu możliwy jest grad.

Burze są słabe i umiarkowane, towarzyszą im opady do 15 litrów na metr kwadratowy deszczu i porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz i opadów