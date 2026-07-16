Gdzie jest burza? Grzmi w górach
Jak przekazał przed godziną 16 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, na południowym wschodzie kraju pojawiają się burze. Przed niebezpieczną aurą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Gdzie jest burza?
Pojedyncze, słabe burze występują w rejonie Bieszczad. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu o sumie 10-15 litrów na metr kwadratowy i wiatr rozpędzający się do 40-60 kilometrów na godzinę. Jak przekazał synoptyk, burze mogą pojawić się w czwartek jeszcze w Tatrach i Sudetach.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl