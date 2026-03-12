Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w czwartek nad wschodnią i południowo-wschodnią Polską przemieszcza się front chłodny związany z niżem północnoatlantyckim. Strefa dużego zachmurzenia pchana jest od zachodu przez chłodne masy powietrza polarno-morskiego.

Wąski pas piętrzących się chmur burzowych rozciąga się na linii Siedlce - Puławy - Ostrowiec Świętokrzyski - Kielce - Pińczów - Kraków - Bochnia - Myślenice - Rabka-Zdrój - Zakopane. Lokalnie w strefie tej grzmi. Strefa jest nieruchoma, burze mają wygasać po zachodzie słońca.

Burze w Polsce. Gdzie grzmi?

Około godziny 18 wyładowania pojawiały się w województwach:

świętokrzyskim , nad Chmielnikiem i Buskiem-Zdrojem;

małopolskim, w okolicach Skały.

Synoptyk zaznaczyła, że burze są słabe, z opadami deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru rozwijającymi prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę.

Gdzie jest burza? Tam było groźnie

Dodatkowo wczesnym popołudniem na przedpolu zachodnich Karpat wypiętrzały się chmury burzowe i miejscami grzmiało, wystąpiły nawet opady drobnego gradu. Zanotowano je m. in. w Stryszawie w powiecie suskim.

Drobny grad w Stryszawie (woj. małopolskie) Źródło: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Magdalena, Stryszawa

