Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w czwartek nad wschodnią i południowo-wschodnią Polską przemieszcza się front chłodny związany z niżem północnoatlantyckim. Strefa dużego zachmurzenia pchana jest od zachodu przez chłodne masy powietrza polarno-morskiego.
Wąski pas piętrzących się chmur burzowych rozciąga się na linii Siedlce - Puławy - Ostrowiec Świętokrzyski - Kielce - Pińczów - Kraków - Bochnia - Myślenice - Rabka-Zdrój - Zakopane. Lokalnie w strefie tej grzmi. Strefa jest nieruchoma, burze mają wygasać po zachodzie słońca.
Burze w Polsce. Gdzie grzmi?
Około godziny 18 wyładowania pojawiały się w województwach:
- świętokrzyskim, nad Chmielnikiem i Buskiem-Zdrojem;
- małopolskim, w okolicach Skały.
Synoptyk zaznaczyła, że burze są słabe, z opadami deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru rozwijającymi prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę.
Gdzie jest burza? Tam było groźnie
Dodatkowo wczesnym popołudniem na przedpolu zachodnich Karpat wypiętrzały się chmury burzowe i miejscami grzmiało, wystąpiły nawet opady drobnego gradu. Zanotowano je m. in. w Stryszawie w powiecie suskim.
Mapa i radar burz. Tam może padać grad
Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock