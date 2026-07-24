Gdzie jest burza? Słychać grzmoty, miejscami silnie pada
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w piątek nad Polską pojawiły się słabe burze.
Gdzie jest burza?
Około godziny 14 grzmiało w województwie podlaskim, w okolicach miejscowości Biele, a także w rejonie Bielska Podlaskiego. Wyładowania pojawiły się też w woj. lubelskim, w okolicy Krasnobrodu. Zjawiskom towarzyszą umiarkowane i intensywne opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 40-60 kilometrów na godzinę. Przed burzami ostrzega IMGW.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl