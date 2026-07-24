Polska Gdzie jest burza? Słychać grzmoty, miejscami silnie pada Damian Dziugieł |

Prognoza pogody w piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: freedomnaruk/Shutterstock

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Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w piątek nad Polską pojawiły się słabe burze.

Gdzie jest burza?

Około godziny 14 grzmiało w województwie podlaskim, w okolicach miejscowości Biele, a także w rejonie Bielska Podlaskiego. Wyładowania pojawiły się też w woj. lubelskim, w okolicy Krasnobrodu. Zjawiskom towarzyszą umiarkowane i intensywne opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 40-60 kilometrów na godzinę. Przed burzami ostrzega IMGW.

Mapa i radar burz