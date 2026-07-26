Polska Gdzie jest burza? Nad Polskę wkroczył front Oprac. Anna Bruszewska |

Prognoza pogody na niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Jak przekazała w niedzielę nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, nad północno-zachodnią Polskę wkroczył front atmosferyczny związany z niżem Floora znad Danii. Budują go chmury warstwowe i kłębiaste, miejscami mocniej wypiętrzone, osiągające stadium chmur burzowych.

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Gdzie jest burza?

Przed godziną 19 grzmi na pograniczu dwóch województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, w pasie Drawno - Kalisz Pomorski - Mirosławiec - Tuczno - Wałcz - Trzcianka - Ujście - Piła. Zjawiska zmierzają na północny wschód na Borne Sulinowo, Jastrowie, Krajenkę, Wysoką, Miasteczko Krajeńskie.

Burze występują też w województwie warmińsko-mazurskim, w rejonie miast i miejscowości: Reszel, Korsze, Mrągowo, Kętrzyn, Węgorzewo. Wyładowania idą na Gołdap.

Burzom towarzyszą opady do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy i wiatr w porywach osiągający prędkość do 70-80 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz