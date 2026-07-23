Gdzie jest burza? Grzmi w wielu miejscach kraju

Prognoza pogody na czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w czwartek pojawiają się lokalne, na ogół słabe burze, związane z licznie występującymi, ale rozproszonymi procesami konwekcyjnymi w atmosferze. Przed wyładowaniami w wielu województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części kraju obowiązuje alert RCB.

Gdzie jest burza?

Około godziny 17.45 grzmi w województwach:

zachodniopomorskim , w Stokach;

podlaskim , w Krzeczach i Dąbrowie Białostockiej;

mazowieckim : w rejonie miast i miejscowości: Grabów nad Pilicą, Skaryszew, Sienno, Lipsko;

świętokrzyskim , w Opatowcu;

lubelskim , w Zamościu;

podkarpackim , w Jedliczach i Łękach Dukielskich;

małopolskim , w Skale;

śląskim , w Bielsku-Białej;

dolnośląskim, we Wrocławiu.

Burze są słabe. Towarzyszą im umiarkowane i intensywne opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy (lokalnie sumy są wyższe) oraz porywy wiatru do 40-60 km/h, miejscami do 70 km/h. Lokalnie może spaść drobny grad, a także jest ryzyko powstania lejka kondensacyjnego.

Mapa i radar burz