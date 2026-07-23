Gdzie jest burza? Grzmi w wielu miejscach kraju
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w czwartek pojawiają się lokalne, na ogół słabe burze, związane z licznie występującymi, ale rozproszonymi procesami konwekcyjnymi w atmosferze. Przed wyładowaniami w wielu województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części kraju obowiązuje alert RCB.
Gdzie jest burza?
Około godziny 17.45 grzmi w województwach:
- zachodniopomorskim, w Stokach;
- podlaskim, w Krzeczach i Dąbrowie Białostockiej;
- mazowieckim: w rejonie miast i miejscowości: Grabów nad Pilicą, Skaryszew, Sienno, Lipsko;
- świętokrzyskim, w Opatowcu;
- lubelskim, w Zamościu;
- podkarpackim, w Jedliczach i Łękach Dukielskich;
- małopolskim, w Skale;
- śląskim, w Bielsku-Białej;
- dolnośląskim, we Wrocławiu.
Burze są słabe. Towarzyszą im umiarkowane i intensywne opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy (lokalnie sumy są wyższe) oraz porywy wiatru do 40-60 km/h, miejscami do 70 km/h. Lokalnie może spaść drobny grad, a także jest ryzyko powstania lejka kondensacyjnego.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl