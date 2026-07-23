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Gdzie jest burza? Grzmi w wielu miejscach kraju

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Burza
Prognoza pogody na czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Gdzie jest burza? W czwartek 23.07 grzmi w wielu rejonach kraju. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w czwartek pojawiają się lokalne, na ogół słabe burze, związane z licznie występującymi, ale rozproszonymi procesami konwekcyjnymi w atmosferze. Przed wyładowaniami w wielu województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części kraju obowiązuje alert RCB.

Gdzie jest burza?

Około godziny 17.45 grzmi w województwach:

  • zachodniopomorskim, w Stokach;
  • podlaskim, w Krzeczach i Dąbrowie Białostockiej;
  • mazowieckim: w rejonie miast i miejscowości: Grabów nad Pilicą, Skaryszew, Sienno, Lipsko;
  • świętokrzyskim, w Opatowcu;
  • lubelskim, w Zamościu;
  • podkarpackim, w Jedliczach i Łękach Dukielskich;
  • małopolskim, w Skale;
  • śląskim, w Bielsku-Białej;
  • dolnośląskim, we Wrocławiu.

Burze są słabe. Towarzyszą im umiarkowane i intensywne opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy (lokalnie sumy są wyższe) oraz porywy wiatru do 40-60 km/h, miejscami do 70 km/h. Lokalnie może spaść drobny grad, a także jest ryzyko powstania lejka kondensacyjnego.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzaPolska
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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