Gdzie jest burza? Tu meteorologiczna jesień zaczęła się burzliwie
Jak tłumaczy synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, we wtorek Polska znajduje się w rozległym obszarze obniżonego ciśnienia, w którym w umiarkowanie chłodnej masie powietrza polarnego tworzą się wtórne fronty chłodne - wąskie pasy skłębionych chmur niosących przelotne opady deszczu oraz burze.
Gdzie jest burza?
Około godziny 14 grzmi w województwie podlaskim, w pasie Sejny - Augustów - Rajgród - Szczuczyn oraz Mońki - Tykocin - Zambrów - Zabłudów - Michałowo. Wyładowania zmierzają na północny wschód
Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu do 15-30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl