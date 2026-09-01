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Gdzie jest burza? Tu meteorologiczna jesień zaczęła się burzliwie

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Burza
Warunki biometeo we wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Gdzie jest burza? We wtorek 1.09 nad Polską pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak tłumaczy synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, we wtorek Polska znajduje się w rozległym obszarze obniżonego ciśnienia, w którym w umiarkowanie chłodnej masie powietrza polarnego tworzą się wtórne fronty chłodne - wąskie pasy skłębionych chmur niosących przelotne opady deszczu oraz burze.

Gdzie jest burza?

Około godziny 14 grzmi w województwie podlaskim, w pasie Sejny - Augustów - Rajgród - Szczuczyn oraz Mońki - Tykocin - Zambrów - Zabłudów - Michałowo. Wyładowania zmierzają na północny wschód

Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu do 15-30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaburze
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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