Gdzie jest burza? Zwarta linia burz sunie nad krajem

Prognoza pogody na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w niedzielę nad Polską przemieszcza się szeroka strefa frontowa związana z niżem Ausynja z centrum nad Morzem Norweskim. Strefa chmur i opadów przelotnego deszczu rozciąga się od Warmii, Mazur i Podlasia, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Śląsk, Podkarpacie oraz Małopolskę.

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Gdzie jest burza?

Około godziny 18 grzmi w województwach:

mazowieckim , w pasie Bodzanów - Płońsk - Nowe Miasto - Nasielsk - Zakroczym - Serock - Pruszków - Mrozy, chmury przemieszczają się w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego, Legionowa, Warszawy;

łódzkim , gdzie zwarta linia burz idzie w pasie Rawa Mazowiecka - Jeżów - Koluszki - Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz - Tuszyn - Pabianice - Łask - Zelów. Burze zmierzają na południowy wschód w kierunku Nowego Miasto nad Pilicą, Inowłodza, Opoczna, Sulejowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Rozprzy, Bełchatowa;

świętokrzyskim , w pasie Łopuszno - Włoszczowa, chmury idą w stronę Małogoszczy i Sobkowa;

śląskim i małopolskim, w pasie Katowice - Sosnowiec - Jaworzno - Chełmek - Chrzanów - Alwernia - Zator. Burze przemieszczają się w stronę miejscowości Skawina i Kalwaria Zebrzydowska.

Burze są umiarkowane, lokalnie może padać słaby grad. Towarzyszą im opady o natężeniu do 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające 70-80 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz