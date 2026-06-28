Polska Gdzie jest burza? Silne wyładowania z gradem Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował w niedzielę około godziny 19.30 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, późnym popołudniem w zachodniej Polsce pojawiły się wyładowania. Podkreślił, że burze szybko przybierają na sile.

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwach:

zachodniopomorskim , nad Dobiegniewem;

wielkopolskim , niedaleko Krzyża Wielkopolskiego, Kocienia Wielkiego;

lubuskim, w okolicach miast i miejscowości: Gościmiec, Drezdenko, Lubiatów, Sieraków, Międzyrzecz, Pniewo, Lubrza, Trzciel, Brójce, Głazewo, Świebodzin, Lubsko.

Zjawiska przemieszczają się powoli na północny wschód, są umiarkowane i silne. Opady wynoszą do 15-30 litrów na metr kwadratowy. Towarzyszący im wiatr wieje z prędkością do 75 kilometrów na godzinę, lokalnie ponad 90 km/h. Lokalnie występują opady gradu.

Mapa i radar burz