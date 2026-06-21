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Gdzie jest burza? Linia nawałnic, możliwe trąby powietrzne

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Burze
Burze w niedzielę. Tomasz Wasilewski opowiada o wyładowaniach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Gdzie jest burza? W niedzielę 21.06 nad Polską wędrują wyładowania atmosferyczne. Towarzyszą im opady deszczu, bardzo silny wiatr, lokalnie sypie grad. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia i w masie powietrza zwrotnikowego, bardzo ciepłego i wilgotnego. Ale w obszar wyżowy wbiła się zatoka niżowa, co w masie zwrotnikowej jest bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Bo prowadzi do formowania się i utrzymywania się przez wiele godzin tak zwanej linii zbieżności wiatru, frontu powstałego w wyniku zderzenia się wiatru czołowego lub bocznego. W małej skali przypomina to międzyzwrotnikową/tropikalną strefę konwergencji, czyli właśnie zbieżności wiatru, która wypycha gorące powietrze w górę, doprowadzając do wypiętrzania się chmur.

- Czołowe zderzenie wiatru w Polsce, wiejącego na ogół z południowego zachodu i południowego wschodu, podtrzymuje ciągłe odradzanie się komórek burzowych w pasie od Śląska i Małopolski, przez Ziemię Łódzką, Wielkopolskę, Kujawy, po wschodnie Pomorze i Warmię. Zjawiska o poranku mają natężenie umiarkowane i gwałtowne. Wraz z silnym dopływem promieniowania słonecznego w ciągu dnia chmury burzowe mogą rozwijać do wysokości 13-16 kilometrów - przekazała synoptyk.

Gdzie jest burza?

Około godziny 8.30 grzmi w województwie małopolskim. W rejonie Dobczyc i Bochni formuje się superkomórka. Z tak silnie rozwijającą się, izolowaną burzą związane są punktowe opady o sumie do 30-40 l/mkw., a także opady gradu. Możliwe są też trąby powietrzne. Zjawiska idą na Brzesko, Czchów, Wojnicz.

Linia nawałnic utworzyła się na pograniczu województw śląskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego, w pasie Szczekociny - Koniecpol - Włoszczowa - Przedbórz. Wyładowania idą na Jędrzejów, Kielce, Łopuszno.

Rozporoszone burze, związane z frontem, występują w województwach wielkopolskim i łódzkim, w rejonie miast i miejscowości: Łęczyca, Grabów, Dąbie, Koło, Golina, Kłodawa, Krośniewice. Burze idą na Piątek, Kutno, Żychlin.

Grzmi też w województwach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, w rejonie miast i miejscowości: Brodnica, Górzno, Działdowo, Nidzica. Zjawiska idą na Wielbark.

Burze wolno przemieszczają się na wschód. Są umiarkowane, lokalnie gwałtowne. Towarzyszą im opady do 10-40 l/mkw. i wiatr rozpędzający się do 80-90 km/h. W województwach małopolskim i łódzkim miejscami sypie grad.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzeburzapogoda
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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