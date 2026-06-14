Polska Gdzie jest burza? Pojawiają się wyładowania i silne podmuchy Oprac. Agnieszka Stradecka |

Warunki biometeo w niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Niedziela to kolejny z rzędu dzień z gwałtownymi warunkami atmosferycznymi. W 11 województwach w mocy są ostrzeżenia meteorologiczne IMGW, a miejscami spodziewane są ulewne opady deszczu. Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek wyjaśnił, że zjawiska możliwe będą w zasadzie w całej Polsce. Mają szybko przemieszczać się z zachodu na wschód.

- Najliczniejsze burze prognozowane są na północy, północnym wschodzie i w centrum kraju. Na ogół będą słabe, lecz lokalnie zjawiska mogą być silniejsze - przekazał.

Gdzie jest burza?

Około godziny 11 grzmi w województwie łódzkim, w rejonie Olszówki i Ręczna.

Burze są adwekcyjne, pojedyncze. Towarzyszą im opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę.

Burze w większości zanikną w godzinach wieczornych, jedynie pojedyncze komórki utrzymają się dłużej i zanikną dopiero w pierwszej części nocy.

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Mapa i radar burz

Redagował dd