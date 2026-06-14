Gdzie jest burza? Pojawiają się wyładowania i silne podmuchy
Niedziela to kolejny z rzędu dzień z gwałtownymi warunkami atmosferycznymi. W 11 województwach w mocy są ostrzeżenia meteorologiczne IMGW, a miejscami spodziewane są ulewne opady deszczu. Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek wyjaśnił, że zjawiska możliwe będą w zasadzie w całej Polsce. Mają szybko przemieszczać się z zachodu na wschód.
- Najliczniejsze burze prognozowane są na północy, północnym wschodzie i w centrum kraju. Na ogół będą słabe, lecz lokalnie zjawiska mogą być silniejsze - przekazał.
Gdzie jest burza?
Około godziny 11 grzmi w województwie łódzkim, w rejonie Olszówki i Ręczna.
Burze są adwekcyjne, pojedyncze. Towarzyszą im opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę.
Burze w większości zanikną w godzinach wieczornych, jedynie pojedyncze komórki utrzymają się dłużej i zanikną dopiero w pierwszej części nocy.
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Mapa i radar burz
Redagował dd