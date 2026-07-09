Gdzie jest burza? Porywy wiatru mogą osiągać dużą prędkość

Prognoza pogody na czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Jak przekazała około godziny 12.40 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w chłodnej masie powietrza tłoczonego przez niż Bernadette znad krajów bałtyckich uformowały się dwie strefy większego zachmurzenia z opadami deszczu. Jedna rozciąga się nad wschodnią Polską i towarzyszy jej przelotny deszcz. Druga rozwija się z chmurami burzowymi nad Karpatami i Małopolską.

Gdzie jest burza?

Aktualnie grzmi w województwach:

podkarpackim, w pasie Lesko - Ustrzyki Dolne, burze zmierzają na południowy wschód w kierunku Bieszczad.

Burze są słabe i umiarkowane, występują opady o natężeniu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Możliwy jest niewielki grad, a wiatr w porywach osiąga prędkość do 70-80 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz