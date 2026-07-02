Gdzie jest burza? Wyładowania w części kraju
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w czwartek przed południem występują słabe, frontowe burze.
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Gdzie jest burza?
Około godziny 10.30 grzmi w województwie podkarpackim, w okolicach Krościenka.
Burze są słabe i frontowe. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę.
Gdzie jest burza? Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl