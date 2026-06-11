Polska Gdzie jest burza? W tych regionach jest niebezpiecznie Franciszek Wajdzik |

Warunki biometeo w czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, burze występują na pofalowanym froncie chłodnym, ich ilość i aktywność stopniowo spada.

Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W mocy jest także alert RCB.

Gdzie jest burza?

Najwięcej wyładowań pojawia się obecnie w województwach:

podkarpackim , w rejonie miast i miejscowości: Radymno, Cieszanów, Lubaczów;

lubelskim , w rejonie miast i miejscowości: Szczebrzeszyn, Krasnobród, Zamość, Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski.

mazowieckim, w rejonie miast i miejscowości: Maków Mazowiecki, Różan, Wyszków.

Wyładowaniom towarzyszą punktowo intensywne opady deszczu do 10-15 litrów na metr kwadratowy na godzinę oraz porywy wiatru do 60-70 km/h.

Mapa i radar burz