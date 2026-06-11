Gdzie jest burza? W tych regionach jest niebezpiecznie
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, burze występują na pofalowanym froncie chłodnym, ich ilość i aktywność stopniowo spada.
Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W mocy jest także alert RCB.
Gdzie jest burza?
Najwięcej wyładowań pojawia się obecnie w województwach:
- podkarpackim, w rejonie miast i miejscowości: Radymno, Cieszanów, Lubaczów;
- lubelskim, w rejonie miast i miejscowości: Szczebrzeszyn, Krasnobród, Zamość, Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski.
- mazowieckim, w rejonie miast i miejscowości: Maków Mazowiecki, Różan, Wyszków.
Wyładowaniom towarzyszą punktowo intensywne opady deszczu do 10-15 litrów na metr kwadratowy na godzinę oraz porywy wiatru do 60-70 km/h.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl