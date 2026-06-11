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Gdzie jest burza? W tych regionach jest niebezpiecznie

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Piorun, burza
Warunki biometeo w czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Gdzie jest burza? W czwartek 11.06 grzmi w części Polski. Wyładowaniom towarzyszą intensywne opady deszczu i silny wiatr, a miejscami pada grad. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, burze występują na pofalowanym froncie chłodnym, ich ilość i aktywność stopniowo spada.

Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W mocy jest także alert RCB.

Gdzie jest burza?

Najwięcej wyładowań pojawia się obecnie w województwach:

  • podkarpackim, w rejonie miast i miejscowości: Radymno, Cieszanów, Lubaczów;
  • lubelskim, w rejonie miast i miejscowości: Szczebrzeszyn, Krasnobród, Zamość, Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski.
  • mazowieckim, w rejonie miast i miejscowości: Maków Mazowiecki, Różan, Wyszków.

Wyładowaniom towarzyszą punktowo intensywne opady deszczu do 10-15 litrów na metr kwadratowy na godzinę oraz porywy wiatru do 60-70 km/h.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzaPolska
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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