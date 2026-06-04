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Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty

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Burza, ulewy
Prognoza pogody na czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Gdzie jest burza? Po południu w czwartek 4.06, czyli w Boże Ciało, nad Polską pojawiły się pierwsze wyładowania atmosferyczne. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu i silniejsze porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek przekazał po godzinie 16.30, że w części kraju występują warunki sprzyjające wyładowaniom atmosferycznym. W mocy są alarmy pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Aktualnie grzmi w województwie podkarpackim, w rejonie miejscowości Rzepedź.

Burze są słabe, frontowe. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatr o porywach dochodzących do 40-60 kilometrów na godzinę. Nie występuje ryzyko opadów gradu.

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Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzaPolska
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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