Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty
Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek przekazał po godzinie 16.30, że w części kraju występują warunki sprzyjające wyładowaniom atmosferycznym. W mocy są alarmy pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Gdzie jest burza?
Aktualnie grzmi w województwie podkarpackim, w rejonie miejscowości Rzepedź.
Burze są słabe, frontowe. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatr o porywach dochodzących do 40-60 kilometrów na godzinę. Nie występuje ryzyko opadów gradu.
Mapa i radar burz na żywo
Źródło: tvnmeteo.pl