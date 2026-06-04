Polska Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty Damian Dziugieł |

Prognoza pogody na czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek przekazał po godzinie 16.30, że w części kraju występują warunki sprzyjające wyładowaniom atmosferycznym. W mocy są alarmy pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Aktualnie grzmi w województwie podkarpackim, w rejonie miejscowości Rzepedź.

Burze są słabe, frontowe. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatr o porywach dochodzących do 40-60 kilometrów na godzinę. Nie występuje ryzyko opadów gradu.

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