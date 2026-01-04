Gdzie jest burza? Pojawiają się burze śnieżne

Pogoda na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak wyjaśnił w niedzielę przed godziną 8 synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w rejonie Wybrzeża Środkowego w ciągu godziny pada około 2-3 cm śniegu na godzinę. Jednak nad Bałtykiem widać pojedyncze wypiętrzenia chmur cumolonimbus - te będą przemieszczać się nad wybrzeże z opadem śniegu, intensywnym, do 4-5 cm w ciągu godziny.

Gdzie jest burza?

Pojedyncze wyładowania atmosferyczne pojawiają się na południowy wschód od Darłowa w województwie zachodniopomorskim.

Wyładowania występują również w północnej części województwa mazowieckiego, w pasie: Mława - Chorzele - Myszyniec. Natężenie opadu śniegu w tej strefie wynosi do 2-3 cm na godzinę. Widzialność jest znacznie ograniczona, do mniej niż jednego kilometra.

Mapa i radar burz. Opady śniegu w Polsce

Autorka/Autor: dd Źródło: tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock