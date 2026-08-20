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Tu noc będzie niebezpieczna. Ostrzeżenia IMGW nawet drugiego stopnia

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Burze, nawałnice nocą
Pogoda na piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Tej nocy w części Polski zagrożeniem będą burze z silnym wiatrem oraz opadami deszczu i gradu. W mocy są żółte i pomarańczowe alarmy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Pomarańczowe alarmy wydano w województwach:

  • łódzkim, w powiatach: opoczyńskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, radomszczańskim;
  • mazowieckim, w powiatach: lipskim, zwoleńskim, radomskim, Radom, szydłowieckim, przysuskim;
  • lubelskim, w powiatach: chełmskim, Chełm, włodawskim, parczewskim, łęczyńskim, krasnostawskim, świdnickim, Lublin, lubelskim, lubartowskim, puławskim, opolskim, kraśnickim, janowskim;
  • podkarpackim, w powiatach: niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, kolbuszowskim, mieleckim, dębickim;
  • małopolskim, w powiatach: dąbrowskim, Tarnów, tarnowskim, brzeskim, bocheńskim, proszowickim, miechowskim, krakowskim, Kraków, wielickim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim;
  • śląskim, poza powiatem kłobuckim;
  • opolskim, w powiatach: strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, prudnickim, głubczyckim.

W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 l/mkw. oraz porywy wiatru do 100 km/h, punktowo 110 km/h. Lokalnie spadnie grad. Najgroźniejsze burze wystąpią w pierwszej połowie nocy. Ostatnie alarmy wygasną o godzinie 8.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano w województwach:

  • lubelskim, w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim;
  • podkarpackim, poza powiatami: niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, kolbuszowskim, mieleckim, dębickim;
  • małopolskim, poza powiatami: dąbrowskim, Tarnów, tarnowskim, brzeskim, bocheńskim, proszowickim, miechowskim, krakowskim, Kraków, wielickim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim.

W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie spadnie grad. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 17 w czwartek do godziny 4 w piątek.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Jak pisze IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Definicja IMGW mówi o tym, że ostrzeżenie drugiego stopnia "przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWburzaUpał
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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