Polska Tu noc będzie niebezpieczna. Ostrzeżenia IMGW nawet drugiego stopnia Oprac. Franciszek Wajdzik |

Pogoda na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Pomarańczowe alarmy wydano w województwach:

łódzkim , w powiatach: opoczyńskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, radomszczańskim;

mazowieckim , w powiatach: lipskim, zwoleńskim, radomskim, Radom, szydłowieckim, przysuskim;

lubelskim , w powiatach: chełmskim, Chełm, włodawskim, parczewskim, łęczyńskim, krasnostawskim, świdnickim, Lublin, lubelskim, lubartowskim, puławskim, opolskim, kraśnickim, janowskim;

podkarpackim , w powiatach: niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, kolbuszowskim, mieleckim, dębickim;

małopolskim , w powiatach: dąbrowskim, Tarnów, tarnowskim, brzeskim, bocheńskim, proszowickim, miechowskim, krakowskim, Kraków, wielickim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim;

śląskim , poza powiatem kłobuckim;

opolskim, w powiatach: strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, prudnickim, głubczyckim.

W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 l/mkw. oraz porywy wiatru do 100 km/h, punktowo 110 km/h. Lokalnie spadnie grad. Najgroźniejsze burze wystąpią w pierwszej połowie nocy. Ostatnie alarmy wygasną o godzinie 8.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano w województwach:

lubelskim , w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim;

podkarpackim , poza powiatami: niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, kolbuszowskim, mieleckim, dębickim;

małopolskim, poza powiatami: dąbrowskim, Tarnów, tarnowskim, brzeskim, bocheńskim, proszowickim, miechowskim, krakowskim, Kraków, wielickim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim.

W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie spadnie grad. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 17 w czwartek do godziny 4 w piątek.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Jak pisze IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Definicja IMGW mówi o tym, że ostrzeżenie drugiego stopnia "przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".