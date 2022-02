Plaży w Orłowie już nie ma. "Dzisiaj morze zabrało plażę, być może za 50 lat zabierze kawałek Gdańska, Sopot"

"Dzisiaj morze zabrało plażę, być może zabierze kawałek Orłowa, Gdańska, Sopot"

Jak zaznacza prof. Zieliński, na plażach się nie skończy. - Dzisiaj morze nam zabrało plażę, ale za pięćdziesiąt lat być może zabierze kawałek Orłowa, Sopot, kawałek Gdańska - wylicza. Jak wyjaśnia, "poziom morza będzie się zwiększał znacząco i nawet jeśli samo morze nie wleje się na ląd, to okresowo, przy coraz częstszych i silnych sztormach, będzie zalewało".

Naukowcy - także ze świata - ostrzegają, że wiele nadmorskich miejscowości może znaleźć się pod wodą, jeżeli zmiany klimatu będą postępować, a poziom mórz na świecie stale będzie rosnąć. Badacze z organizacji Climate Central zwizualizowali, co może stać się z miastami na polskim wybrzeżu.

Ekspert: wyobraźmy sobie, że zaczynamy tracić ten ląd. Zaczynamy tracić miejsce zamieszkania, miejsce pracy

- My nie tyle, że możemy. My musimy coś zrobić, bo inaczej będziemy mieli potężne problemy - podkreśla fizyk atmosfery. - Wyobraźmy sobie, że zaczynamy tracić ten ląd. Zaczynamy tracić miejsce zamieszkania, miejsce pracy, dostęp do edukacji - mówi.