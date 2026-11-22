Niezwykły gość w Zatoce Gdańskiej
O całej sytuacji poinformował redakcję portalu Trojmiasto.pl jeden z czytelników, który przesłał im także nagranie. Jak napisał, około godziny 14 w pobliżu Klifu Orłowskiego w Gdyni, około 100-200 metrów od brzegu, zauważył w morzu całkowicie białe zwierzę. Według czytelnika miało ono około dwóch metrów długości.
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To mogła być białucha
Zarówno czytelnik, jak i redakcja portalu Trojmiasto.pl przypuszczają, że mogła to być białucha arktyczna (Delphinapterus leucas), nazywana także walem białym. To gatunek ssaka morskiego z rodziny narwalowatych, blisko spokrewniony z delfinami.
Białuchy arktyczne, jak sugeruje sama ich nazwa, występują w wodach arktycznych i subarktycznych. Zazwyczaj przebywają w pobliżu pokrywy lodowej wzdłuż wybrzeży, ale podczas polowania zapuszczają się na otwarte obszary - młode osobniki widywano między innymi w Sekwanie we Francji, rzadko wpływają też do Bałtyku.
Dorosłe białuchy arktyczne mają od trzech do siedmiu metrów długości i mogą ważyć od 400 do 1600 kilogramów, przy czym samce są większe i cięższe od samic. Tuż po narodzinach ciało młodych jest szaroniebieskie lub nawet ciemnoniebieskie, ale z czasem jaśnieje.