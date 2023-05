Dziki na przejściu dla pieszych. Zachowały się przepisowo

Dziki na przejściu dla pieszych

"To dziki już niemal miejskie"

- Miałem czerwone światło, czekałem, by skręcić w lewo. W tym czasie dziki miały zielone światło, więc jeden za drugim przeszły wzorowo przez przejście. Naliczyłem ich około dziesięciu, ale widywałem stada po siedemnaście, dwadzieścia warchlaków plus dwie lub trzy lochy. To dziki już niemal miejskie, powoli zmieniają swoje standardowe zachowanie i dostosowują się do warunków, jakie zgotował im człowiek. Deweloperzy wycinają kolejne lasy, więc dzikie zwierzęta są zmuszone zmienić swój dotychczasowy leśny dom na miasto - mówił pan Andrzej.