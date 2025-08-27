Falcon 9 zostawił ślad nad Polską. Zdjęcia

Minionej nocy mogliśmy zobaczyć przelot Falcona 9 nad Polską. Drugi stopień rakiety zostawił po sobie efektowny ślad świetlny. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia.

We wtorek o godz. 20.53 polskiego czasu z Kalifornii wystartowała rakieta Falcon 9 z głównym ładunkiem (satelitą NAOS) oraz siedmioma mniejszymi satelitami. Nieco ponad godzinę po starcie nad Europą przelatywał drugi stopień maszyny, który zostawił na niebie efektowny obłok świetlny będący efektem zrzutu paliwa i manewrów deorbitacyjnych.

"Największe wrażenie zrobił moment, kiedy obiekt znalazł się nad północnym horyzontem. Tam, głęboko pod linią widnokręgu, znajdowało się Słońce, które oświetliło gazy wylotowe i sprawiło, że końcówka przelotu była bardzo jasna" - napisał popularyzator astronomii Karol Wójcicki.

Autor profilu "Z głową w gwiazdach" dodał, że obłok paliwa nie miał formy klasycznego, spiralnego wiru, ale powoli rozszerzającej się owalnej struktury.

Przelot Falcona 9 na zdjęciach

Świetlisty obłok był widoczny między innymi we wschodnich regionach Polski. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z miasta Stoczek Łukowski w województwie lubelskim.

Autorka/Autor:fw

Źródło: Karol Wójcicki "Z głową w gwiazdach", Kontakt24, nocneniebo.pl