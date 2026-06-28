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Upał już od samego rana. Gdzie jest dziś najgoręcej

upal sklej 03
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: IMGW, PAP/Łukasz Gągulski
Z godziny na godzinę rośnie temperatura powietrza w Polsce. Już o godzinie 8 przekroczyła 30 stopni. Sprawdź, gdzie było najgoręcej o poranku i przed południem.

Polska mierzy się falą upałów i ekstremalnymi wartościami na termometrach. Przed skwarem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). W wielu regionach kraju wydano alarmy trzeciego, najwyższego stopnia. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) przestrzega przed spiekotą, która może stanowić zagrożenia dla naszego zdrowia, a nawet życia.

Gorący poranek w Polsce

W niedzielę czeka nas kulminacja fali upałów. Już o godzinie 8 temperatura w Słubicach (województwo lubuskie) przekroczyła 30 stopni. Jak podał IMGW, zarejestrowano tam 30,5 st. C. Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek przekazał, że podobną wartość odnotowano w mieście Mirosławiec (województwo zachodniopomorskie). O godzinie 8 na termometrach było tam 30 st. C. Na wielu innych stacjach w zachodniej, centralnej i południowej Polsce temperatura wynosiła 27-29 st. C. Najniższą wartość odnotowano na Helu - 23,8 st. C.

Temperatura powietrza w Polsce o godzinie 8 w niedzielę
Temperatura powietrza w Polsce o godzinie 8 w niedzielę
Źródło zdjęcia: IMGW

Ponad 36 stopni. Gdzie jest najgoręcej

Z godziny na godzinę robi się coraz goręcej, temperatura szybuje. O godzinie 10 w niedzielę w Legnicy (województwo dolnośląskie) wzrosła do 34,9 st. C. W większości kraju o tej porze termometry pokazały ponad 30 st. C. Najniższą wartość odnotowano w Świnoujściu - 23,7 st. C.

W sobotę w Słubicach odnotowano 38,9 st. C. To najwyższa zarejestrowana temperatura w czerwcu w Polsce. Jest duże prawdopodobieństwo, że w niedzielę ten rekord może zostać pobity. Ponadto może też paść absolutny rekord ciepła dla Polski.

CZYTAJ: Upały w Polsce. Padł rekord temperatury czerwca w Polsce

Temperatura powietrza w Polsce o godzinie 10 w niedzielę
Temperatura powietrza w Polsce o godzinie 10 w niedzielę
Źródło zdjęcia: IMGW

O godzinie 11 w niedzielę najwyższą temperaturę zarejestrowano w Zielonej Górze. Na termometrach było tam 36,7 st. C. W wielu innych regionach Polski odnotowano ponad 33 st. C.

Temperatura powietrza w Polsce o godzinie 11 w niedzielę
Temperatura powietrza w Polsce o godzinie 11 w niedzielę
Źródło zdjęcia: IMGW
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Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
Tagi:
Upałpogodaprognoza pogody
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