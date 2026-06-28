Polska Zbliżamy się do 40 stopni. Padają rekordy stacji. Jak gorąco jest w Polsce

Prognoza pogody na niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Polska mierzy się falą upałów i ekstremalnymi wartościami na termometrach. Przed skwarem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). W wielu regionach kraju wydano alarmy trzeciego, najwyższego stopnia. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) przestrzega przed spiekotą, która może stanowić zagrożenia dla naszego zdrowia, a nawet życia.

Gorący poranek w Polsce

W niedzielę czeka nas kulminacja fali upałów. Już o godzinie 8 temperatura w Słubicach (województwo lubuskie) przekroczyła 30 stopni. Jak podał IMGW, zarejestrowano tam 30,5 st. C. Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek przekazał, że podobną wartość odnotowano w mieście Mirosławiec (województwo zachodniopomorskie). O godzinie 8 na termometrach było tam 30 st. C. Na wielu innych stacjach w zachodniej, centralnej i południowej Polsce temperatura wynosiła 27-29 st. C. Najniższą wartość odnotowano na Helu - 23,8 st. C.

Temperatura powietrza w Polsce o godzinie 8 w niedzielę Źródło zdjęcia: IMGW

Ponad 36 stopni przed południem

Z godziny na godzinę robi się coraz goręcej, temperatura szybuje. O godzinie 10 w niedzielę w Legnicy (województwo dolnośląskie) wzrosła do 34,9 st. C. W większości kraju o tej porze termometry pokazały ponad 30 st. C. Najniższą wartość odnotowano w Świnoujściu - 23,7 st. C.

Temperatura powietrza w Polsce o godzinie 10 w niedzielę Źródło zdjęcia: IMGW

O godzinie 11 w niedzielę najwyższą temperaturę zarejestrowano w Zielonej Górze. Na termometrach było tam 36,7 st. C. W wielu innych regionach Polski odnotowano ponad 33 st. C.

Temperatura powietrza w Polsce o godzinie 11 w niedzielę Źródło zdjęcia: IMGW

Jeszcze trochę i przekroczymy próg 40 stopni

W Polsce robi się coraz goręcej. O godzinie 12 w niedzielę w Zielonej Górze termometry pokazały 37,5 st. C. Na wielu stacjach temperatura przekroczyła 35 st. C. Najniższą wartość odnotowano w Kołobrzegu - 25,6 st. C.

Temperatura powietrza w Polsce o godzinie 12 w niedzielę Źródło zdjęcia: IMGW

Godzinę później, bo już o 13, niebezpiecznie gorąco było w Toruniu. Tam termometry pokazały 37,8 st. C.

Temperatura powietrza w Polsce o godzinie 13 w niedzielę Źródło zdjęcia: IMGW

O godzinie 14 wartość 38 st. C została wyrównana lub przekroczona. Najwyższą temperaturę, 38,3 st. C, zanotowano w Słubicach i Toruniu. W Zielonej Górze termometry wskazały 38,1 st. C, zaś w Legnicy - 38 st. C.

Temperatura powietrza w Polsce o godzinie 14 w niedzielę Źródło zdjęcia: CMM IMGW

W sobotę w Słubicach odnotowano 38,9 st. C. To najwyższa zarejestrowana temperatura w czerwcu w Polsce. Jest duże prawdopodobieństwo, że w niedzielę ten rekord może zostać pobity. Ponadto może też paść absolutny rekord ciepła dla Polski.

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Padają rekordy stacji

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl, padają już pierwsze rekordy czerwca dla poszczególnych stacji. W Sulejowie (województwo łódzkie) dotychczasowy rekord czerwca wynosił 35,9 st. C, a przed godz. 13 było tam już 36,5 st. C. Tak samo w Lublinie. Dla tego miasta dotychczasowy rekord czerwca wynosił 33,7 st. C, a około 13 były tam 34 st. C.

Kolejne rekordy zarejestrowano w Częstochowie (dotychczasowy wynosił 34,6 st. C, a termometry zdążyły już pokazać 35 st. C) i Katowicach (dotychczasowy rekord wynosił 34,2 st. C, w niedzielę było już 34,4 st. C).

Najgoręcej w historii pomiarów było też na stacjach w Tarnowie (dotychczasowy rekord wynosił 33,3 st. C, w niedziele termometry pokazały 34,1 st. C) i Lesku (dotychczasowy rekord to był 31,6 st. C, w niedzielę zarejestrowano 31,7 st. C).