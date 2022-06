Jak radzić sobie w czasie upału? "Odpowiednio się ubrać, mieć nakrycie głowy, okulary, filtr przeciwsłoneczny"

W Polsce jest gorąco, temperatura przekracza miejscami 30 stopni Celsjusza. W niedzielę możliwe jest nawet 36-37 stopni. Taka aura niesie ze sobą ryzyko poparzenia skóry, wyczerpania słonecznego, a nawet udaru słonecznego. - Zawsze wychodząc w takie upały musimy włączyć zdrowy rozsądek, to jest najlepsza profilaktyka - powiedział w sobotę na antenie TVN24 doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

W Polsce trwa fala upałów. Indeks UV jest bardzo wysoki, co oznacza, że należy uważać wychodząc na bezpośrednią ekspozycję na słońce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed upałem .

Kurcze cieplne, wyczerpania cieplne i udar słoneczny

- Najczęściej dochodzi do wyczerpania cieplnego. Jest ono wtedy, kiedy pijemy bardzo mało wody i elektrolitów - mówił w sobotę na antenie TVN24 gość "Dnia na żywo" doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. - Kurcze cieplne są wtedy, kiedy pijemy wodę, która nie jest zmineralizowana. Bo wtedy braki sodu, magnezu, wapnia, potasu powodują kurcze cieplne, najczęściej łydek - tłumaczył. Dodał, że wyczerpanie cieplne obserwuje się wtedy, kiedy osoby szczególnie narażone na słońce długo na nim przebywają i piją mało wody. Dochodzi wtedy do obniżenia ciśnienia i do omdlenia.