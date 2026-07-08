Polska "Ewenement" nad Bałtykiem. Morze pożera plaże Franciszek Wajdzik |

Trudne warunki na Pomorzu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Dynamiczna aura na północy kraju jest związana z niżem Bernadette, którego centrum znajduje się w okolicach Obwodu Królewieckiego. Silnie wieje między innymi w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, gdzie obowiązują alarmy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Szczególnie województwo pomorskie do godziny 12-13 będzie narażone na ekstremalnie duże porywy wiatru, to znaczy około 100-110 kilometrów na godzinę - mówił w TVN24 synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

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Trudne warunki na Pomorzu Źródło: TVN24

Sztorm i cofka na Bałtyku

Wasilewski dodał, że największe zagrożenie związane z wiatrem występuje na plażach, które są zalewane przez wzburzoną wodę. Na Bałtyku występuje także niebezpieczne zjawisko cofki, przez które woda z morza jest z powrotem wpychana do rzek, w górę biegu cieków. W efekcie może dojść do przekroczenia stanów alarmowych.

- Jeszcze pewnie przez kilka godzin po ustaniu tego największego sztormu problemy z cofką mogą się lokalnie zdarzać - ostrzegł synoptyk.

Silny wiatr łamie gałęzie oraz zrywa linie energetyczne. We wtorek z powodu niebezpiecznej aury prewencyjnie ewakuowano uczestników 15 obozów harcerskich w woj. pomorskim. O szczegółach przeczytasz tutaj.

Nietypowa aura o tej porze roku

Ekspert zaznaczył, że obecne warunki panujące na północy Polski są rzadkością o tej porze roku. Tak silny sztormowy wiatr pojawia się w tej części kraju jesienią, a nie w lipcu. - To jest ewenement. Przyznam się, że na lipcowej mapie takiego głębokiego niżu, który teraz ma w centrum 983 hektopaskale nad Obwodem Królewieckim, bardzo blisko Polski, nie widziałem od dawna - przyznał Wasilewski.

Prognozy wskazują, że niż Bernadette będzie stopniowo zanikał w kolejnych dniach. Wiatr będzie coraz słabszy (w porywach osiągnie prędkość do 60-70 km/h), ale pojawią się jeszcze opady deszczu.

- Ten niż przez dwa-trzy dni jeszcze będzie nam się w jakiś sposób dawać we znaki. Dzisiaj jest kulminacja, jeśli chodzi o te najgwałtowniejsze zjawiska - dodał ekspert.

Sztormowy wiatr uderza w Zatokę Gdańską Źródło: TVN24