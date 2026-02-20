Logo TVN24
Polska

Europejskie Drzewo Roku 2026. Krzywe Drzewo z Szydłowca. Czy zostanie europejskim drzewem roku?

Krzywe Drzewo z Szydłowca
Krzywe Drzewo z Szydłowca. Dlaczego jest tak wyjątkowe
Źródło: TVN24
Krzywe Drzewo z Szydłowca reprezentuję Polskę w głosowaniu na Europejskie Drzewo Roku 2026. Dyrektorka lokalnego centrum kultury i mieszkańcy mówią, z czego wynika jego wyjątkowość.
Europejskie Drzewo Roku (ang. European Tree of the Year) to doroczny plebiscyt organizowany od 2011 roku. Polska ma w nim duże osiągnięcia: zwyciężyła w roku 2017 oraz czterokrotnie z rzędu w latach 2022-2025.

Wyjątkowe drzewo powiązane z legendą

W tym roku Polskę w konkursie reprezentuje Krzywe Drzewo z Szydłowca. To 110-letni wiąz szypułkowy, który zwyciężył w polskiej edycji konkursu Drzewo Roku 2025, organizowanego przez klub Gaja.

Co sprawia, że Krzywe Drzewo jest tak niezwykłe? Wyjaśniła to Anna Wilkiewicz, dyrektorka Szydłowieckiego Centrum Kultury.

- To drzewo ma wyjątkowy kształt i znajduje się w wyjątkowym miejscu. Rośnie na wyspie, przy Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów, w bardzo malowniczej okolicy. Poza tym samo drzewo zwisa nad fosą, nad wodą, jego konary dotykają tej wody, tak że jest to niezwykłe i wyjątkowe - powiedziała.

Wilkiewicz dodała, że z drzewem związana jest legenda, ale... nie chciała jej w całości zdradzać. Napomknęła tylko, że wiąże się ona z zakochaną parą, a osoby zainteresowanie poznaniem jej w pełni zachęciła do przyjazdu do Szydłowca.

Krzywe Drzewo z Szydłowca
Krzywe Drzewo z Szydłowca
Źródło: TVN24

"Ja już głos oddałem, moja rodzina też"

O wyjątkowości Krzywego Drzewa wypowiedzieli się także mieszkańcy Szydłowca.

- To jest drzewo, które ma już setki lat (w rzeczywistości ma około 110 lat - red.). Wyrosło tak nad samą fosą, jeszcze przy zamku, to pięknie wygląda - opowiadał w rozmowie z TVN24 jeden z mieszkańców. - Powinno wygrać, to by była promocja dla miasta i dla mieszkańców Szydłowca, bo drzewo jest piękne. Ja już głos oddałem, moja rodzina też, tak że jestem za - przyznał drugi.

Głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2026 potrwa do niedzieli, 22 lutego do godziny 16.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: TVN24, Europejskie Drzewo Roku

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

