Elbląg. Wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Woda wylewa się na pole

Dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu poinformował, że dziura w wale przeciwpowodziowym, która powstała w czwartek w rejonie miejscowości Komorowo Żuławskie, jest na metr szeroka i na 2,5 metra wysoka.
- Woda wylewa się na pole kukurydzy, nie zagraża żadnym budynkom - powiedział. Wyrwę w wale naprawiają zawodowi strażacy i strażacy ochotnicy. Według dyżurnego naprawienie wału powinno się udać w najbliższym czasie.
Cofka na Bałtyku
W ostatnich dniach na rzece Elbląg doszło do zjawiska tzw. cofki, czyli wpychania w koryto rzeki wody z Zalewu Wiślanego. Z tego powodu ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w Elblągu, który jest już odwołany.
Według map hydrologicznych IMGW poziom wody w rzece Elbląg wynosi 521 centymetrów i utrzymuje się w stanie średnim.
Autorka/Autor: dd
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Radek Witka