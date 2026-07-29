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Ekstremalny upał i burze. Możliwe nawet czerwone alarmy

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Upał
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: TANAPAT LEK.JIW/Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych. Wynika z niej, że w najbliższych dniach do Polski wrócą upały oraz burze. W części kraju mogą zostać wydane czerwone alarmy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń IMGW - czwartek

W czwartek największym zagrożeniem będzie upał. Synoptycy planują wydać pomarańczowe alarmy w województwach: podkarpackim (poza południowymi powiatami), małopolskim (poza południowymi powiatami), śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubelskim i pomorskim (w południowej części). Ponadto w województwie zachodniopomorskim i pozostałej części woj. pomorskiego mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Prognoza zagrożeń na czwartek
Prognoza zagrożeń na czwartek
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW - piątek

Piątek będzie kolejnym dniem z upałami w Polsce. W województwie świętokrzyskim oraz w części województw podkarpackiego i małopolskiego synoptycy IMGW planują wydać czerwone alarmy przed skwarem. Ponadto cała Polska, z wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego i północnej części woj. pomorskiego może zostać objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia.

W piątek oprócz upałów wystąpią także burze. W województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim (z wyjątkiem północno-zachodnich powiatów) mogą zostać wydane żółte alarmy meteorologiczne.

Prognoza zagrożeń na piątek
Prognoza zagrożeń na piątek
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW - sobota

Czerwone alarmy przed upałem mają obowiązywać również w sobotę. Tego dnia upał da się we znaki także mieszkańcom województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i wielkopolskiego (w skrajnych zachodnich powiatach). Te regiony mają zostać objęte ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia. Niemal w całej Polsce mogą zostać także wydane żółte alarmy przed burzami.

Prognoza zagrożeń na sobotę
Prognoza zagrożeń na sobotę
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia

Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.Czym jest prognoza zagrożeń

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWpogodaburze
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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