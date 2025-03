Podkarpacie ma nowy rezerwat przyrody

Rezerwat Dziurkowiec to wyjątkowy obszar

Rezerwat Dziurkowiec - skąd nazwa

Dziurkowiec zajmuje dokładnie 189,66 hektara. Przez 20 ostatnich lat leśnicy nie prowadzili na tym terenie żadnych zabiegów ani prac gospodarczych. - Przez cały ten czas rządziła się tu przyroda. Mamy więc zachowane w doskonałej kondycji niewysokie, karłowate jarząby, buki i jawory. Potem wchodzimy w ziołorośla i traworośla z borówkami, a to wszystko razem tworzy malowniczy krajobraz. Jesienią, gdy liście zaczynają się przebarwiać, można zobaczyć magię kolorów. Od zieleni, przez żółty, pomarańczowy, rudy i purpurowy - zachwyca się Agata Nowakowska, zastępczyni dyrektora ds. gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Nazwa rezerwatu pochodzi od szczytu Dziurkowiec wznoszącego się na wysokości 1189 metrów nad poziomem morza. Najniższy punkt rezerwatu znajduje się na wysokości około 900 metrów n.p.m, co oznacza, że jest on najwyżej położonym rezerwatem przyrody na Podkarpaciu. Przez Dziurkowiec nie prowadzi jeszcze żaden szlak turystyczny, ale ma się to zmienić.