Dziura w niebie. Rzadkie zjawisko na Ziemi Lubuskiej

Tajemnicza dziura w niebie pojawiła się nad Międzyrzeczem (woj. lubuskie) we wtorkowy poranek. Jej zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Zjawisko nosi nazwę cavum. W jakich warunkach powstaje?

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia nietypowego widoku, jaki we wtorek rano mogli podziwiać mieszkańcy Międzyrzecza (woj. lubuskie).

Sprzyjające warunki. Jak powstaje cavum?

Zjawisko, które było widoczne nad Ziemią Lubuską, nosi nazwę cavum, występuje rzadko. Jest to dobrze wyrażona, zazwyczaj okrągła, rzadziej liniowa, dziura w cienkiej warstwie mocno przechłodzonej chmury piętra średniego lub wysokiego. Z wnętrza tak zwanego otworu wypada virga (opad niedocierający do powierzchni ziemi) bądź chmura Cirrus w postaci włóknistych kosmyków. Zjawisko to pojawia się, gdy w atmosferze nie występują gwałtowne ruchy i powietrze jest czyste, a temperatura spada bardzo nisko.