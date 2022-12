Dziki przepłynęły Dunajec. "Pierwsza była locha"

- Przyjechaliśmy z Tymbarku do Szczawnicy i weszliśmy z żoną na czerwony szlak, dokładnie na drogę pienińską. Gdzieś na trzecim kilometrze, pod Sokolicą, już po stronie słowackiej, w pewnym momencie powiedziałem do żony, żeby się zatrzymała, bo po drugiej stronie rzeki gromada dzików zaczęła wskakiwać do wody. Żona najpierw nie uwierzyła, myślała, że żartuję, ale jak popatrzyła tam na drugą stronę i zobaczyła to stado dzików, to oniemiała - opowiadał. - Staliśmy daleko, jakieś 25 metrów od nich, spokojnie. Obserwowaliśmy je. Pierwsza była locha, gdy przepłynęła popatrzyła się w naszą stronę i pobiegła na górę do lasu, a za nią młode i reszta dzików - mówił.